Krisen-Unirektor Lehnert will zweite Amtsperiode

Was Lehnert in die Karten spielt, ist eine bundesweite Gesetzesänderung vom vergangenen Jahr: So brauchte ein Rektor zur Wiederwahl bis vor Kurzem noch eine Zweidrittelmehrheit in Senat und Unirat - seit der Änderung reicht nun eine einfache Mehrheit. Doch wie die „Krone“ aus Unikreisen vernahm, könnte sogar das für den amtierenden Uni-Chef schwierig werden.