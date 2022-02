Impfpflicht: Ein Beschluss und viele offene Fragen

Wie ist die Lage am Arbeitsplatz?

Grundsätzlich herrscht dort 3G, man muss für den Job also nicht geimpft sein. Laut aktueller Verordnung können Betriebe aber sehr wohl 2G - also de facto eine Impfpflicht - vorschreiben. Allein: Es ist nicht geregelt, wer das darf, sagt Arbeitsrechtsexperte Walter Pfeil: „Derzeit ist das unklar.“ Und das Arbeitsministerium hat auch nicht vor, dies genauer festzulegen, heißt es. „Es hängt also abgesehen von sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen vom Zufall ab, ob sich ein Arbeitnehmer impfen lassen muss“, sagt Pfeil.