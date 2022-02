Salzburger SPÖ-Chef stimmte gegen Impfpflicht

„Ich wollte keinem Gesetz zustimmen, das von so vielen Experten kritisiert worden ist, höchstwahrscheinlich verfassungswidrig ist und als undurchführbar gilt, weil bei Polizei und Justiz die dafür die Personalressourcen fehlen“, so Egger. Er hatte zuvor an eine Verschiebung, Evaluierung und Überarbeitung des Gesetzes plädiert.