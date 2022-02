Handel und Hoteliers feiern Ludwigs Lockerungen

Ludwig kontert Nepp: „Wir haben steigende Zahlen in den Spitälern“

Ludwig schätzt die Situation in den Spitälern ganz anders ein. „Wir haben dort steigende Zahlen, also keine Rede von keiner spürbaren Entlastung. Die Situation bleibt schwierig, wir wissen nicht genau, wie sich Omikron auf das Infektionsgeschehen und auf die Belegung in den Spitälern auswirken wird“, so der Bürgermeister in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.