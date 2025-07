„Aktion scharf“ gegen Taxis in Wien geplant

Tagtäglich sind in Wien rund 6000 Taxis im Einsatz. Durch eine „Aktion scharf“ sollen die gesetzlich geregelten Vorgaben zu Mindeststandards bei der Qualität der Fahrzeuge und die Einhaltung von Fahrgastrechten in Zukunft strenger kontrolliert und Missachtung hart bestraftwerden. So steht es zumindest im rot-pinken Regierungsprogramm. Zustimmung dazu gibt es jetzt von der Taxi-Innung der Wirtschaftskammer Wien.