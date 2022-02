Verwundeter Schaffner wird nie mehr ganz gesund

Es wird ein langer Weg zurück ins Leben, das nie wieder so sein wird, wie es war. Jener Schaffner, der - wie berichtet - am Bahnhof in Vöcklamarkt in Oberösterreich zwischen Trittbrett und Bahnsteig geraten und mitgeschleift worden ist, wird für immer mit den Folgen leben müssen. Jetzt liegt er noch auf der Intensivstation.