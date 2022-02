Toter und Schwerstverletzter nach Arbeitsunfällen

Jeden Dienstag half Pensionist in Firma mit

Aussichtslos war eineinhalb Stunden später der Kampf um das Leben eines Innviertlers, dessen Hilfsbereitschaft ihm zum Verhängnis wurde. Der 68-Jährige aus Roßbach war, wie jeden Dienstagmorgen, in Altheim, wo seine Tochter und der Schwiegersohn eine Fenster- und Türenfirma betreiben. Dort holte er, wie gewohnt, Kartonagen ab, um sie zur Entsorgung zu bringen. Dabei beobachtete der Innviertler, wie in der Halle ein Mitarbeiter eine Palette voller Glasplatten verlud. Der Braunauer (59) hob sie per Stapler leicht an, schob die Palette nach vorne. Der 68-Jährige wollte helfen, gab Anweisungen, stellte sich dafür vor die Palette, um zu sehen, ob diese in die richtige Richtung geschoben wird. Da passierte es: Die Palette dürfte sich verfangen haben und kippte plötzlich nach vorne. Und die Glasplatten stürzten auf den Pensionisten. Schwer verletzt kam er ins Braunauer Spital, starb dort.