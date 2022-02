ÖSV-Riesentorläufer weiterhin vom Pech verfolgt

„Ich habe mir das Knie etwas überstreckt und dabei eine Schienbeinkopfprellung erlitten. Dank der Reha im Olympiazentrum ist die Verletzung schon deutlich besser geworden, allerdings möchte ich kein Risiko eingehen, in dem ich die Skier zu früh wieder anschnalle“, sagt der 25-Jährige, der auf ein Renncomeback beim EC-RTL am 18. Februar in Oppdal (Nor) hofft.