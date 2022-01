Feursteins Jagd nach Weltcup-Ticket verzögert sich

Am Dienstag und Mittwoch zwei Super-G-Entscheidungen in Garmisch (D), von dort dann direkt weiter auf die steirische Reiteralm, wo am Donnerstag und Freitag zwei Riesentorläufe gefahren werden. Diese Europacup-Rechnung machte der Skizirkus allerdings ohne den Wettergott! So mussten die beiden Rennen in Deutschland, wo am vergangenen Wochenende Conny Hütter zu ihrem ersten Sieg seit fünf Jahren raste, aufgrund der ungünstigen Pronosen abgesagt werden.