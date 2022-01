Politikexperte: MFG nicht nachhaltig aufgestellt

Expansion und Vorbereitung für weitere Wahlen

Die MFG will sich in den kommenden Wochen und Monaten selbst mehr Struktur geben. Man sei „sukzessive dabei, Landesorganisationen aufzubauen“, sagte Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler am Montag zur APA. Landessprecher gibt es bereits in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Tirol. Während die Partei in Oberösterreich bereits im Landtag sowie in 27 Gemeinden vertreten ist, will man in Tirol bei den am 27. Februar anstehenden Urnengängen auf kommunaler Ebene reüssieren.