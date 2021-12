MFG will bei Wiener Ärztekammerwahl antreten

Offener Brief von rund 200 Ärzten

Vergangene Woche hatten bundesweit rund 200 Ärzte per offenem Brief den Rücktritt Szekeres‘ als Präsident der Österreichischen Ärztekammer gefordert, weil dieser in einem Rundschreiben derzeit grundsätzlich keinen Grund dafür sieht, Patienten von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten. Der offene Brief hatte für so manchen Unterzeichner bereits Folgen. Zuletzt kostete es etwa einer Wiener Schulärztin den Job. Sie hatte bereits vor Monaten in einem YouTube-Video vor Corona-Impfungen bei Kindern gewarnt.