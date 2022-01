Nach Wahl in Waidhofen mehrere Koalitionen denkbar

Ein sprichwörtliches Heimspiel sagten nicht wenige Experten dem ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich voraus. Das Ergebnis erinnert aber eher an einen Bauchfleck. Die Absolute der ÖVP ist weg und auch die Suche nach einem Koalitionspartner dürfte ob gestärkter Mitbewerber kompliziert werden.