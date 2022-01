Forscher zeigen Corona-Test mit Handy-Auswertung

Die Funktionsweise: Der Proband gibt Speichel in eine Probeschale, mischt die Probe mit einer Testlösung und legt das Testkit auf die Wärmeplatte. Dann platziert er sein Smartphone über der Probe, damit dessen Kamera die Reaktion dokumentieren kann. Die Testlösung bindet sich an virales Material und ändert die Farbe in Hellrot. Die Handykamera dokumentiert, wie schnell dies geschieht, die Begleit-App rechnet die Virenlast aus.