4. Corona-Todesfall in Bhutan: „Müssen mehr tun“

Statistisch gibt es in dem asiatischen Land pro einer Million Einwohner etwas mehr als fünf Tote. Zum Vergleich: In Österreich sind es über 1550 an Covid Verstorbene pro einer Million Einwohner, wie aus Zahlen des Portals „Our World In Data“ hervorgeht. In Bhutan sind insgesamt weniger als 5000 Covid-Fälle bekannt. Das Land zwischen Indien und China war auch schon vor der Pandemie eher abgeschottet, inzwischen gab es mehrere Lockdowns. Drei Viertel der Bevölkerung sind gegen Corona geimpft.