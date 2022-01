Jägerschaft: Fürstliche Gehälter und Abschüsse!

Hohe Reisekosten, Luxus-Geschnke und mehr

Der Landesrechnungshof prüfte den Zeitraum 2015 bis 2019. Kritik gibt es an hohen Reisekosten, aber auch an verteilten Abschüssen und Luxus-Geschenken sowie einer undurchsichtigen Buchhaltung, die selbst für erfahrene Prüfer teils nicht nachvollziehbar ist. Der Großteil der Jagdfunktionäre, die dies zu verantworten haben, ist jedoch seit 2019 nur noch ehrenhalber in Amt.