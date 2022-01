„Nadia“: Tote in Deutschland, Polen, Tschechien

Tschechien: Mauer stürzt auf Arbeiter

In Tschechien stürzte nahe Prag eine fünf Meter hohe Mauer in einem Industriegebiet durch den Wind ein und verschüttete zwei Arbeiter. Einer von ihnen starb am Unglücksort, der andere wurde mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Unfall in der Gemeinde Velke Pritocno westlich der Hauptstadt aufgenommen. Umgestürzte Bäume und Stromausfälle beschäftigten auch hier die Einsatzkräfte.