Sturm ließ Baum auf fahrendes Auto stürzen

Auf der Jubiläumswarte in Wien wurden 122,4 km/h gemessen. Der Spitzenwert in der Steiermark lag mit 119,9 km/h in Mariazell, im Burgenland bei 103 km/h in Podersdorf, in Kärnten mit 101,5 km/h auf der Villacher Alpe (2117 Meter Seehöhe), in Tirol am Innsbrucker Flughafen mit 104 km/h und in Vorarlberg mit „nur“ 82,4 km/h auf 2805 Meter Seehöhe am Valluga.