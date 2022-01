Heftiger Sturm: Schon über 200 Feuerwehreinsätze

Schneefälle bestimmten die Nacht in der Obersteiermark, am Sonntagmittag fegte ein Sturm durchs Land: 6000 bis 8000 Haushalte waren in der Nacht ohne Strom, am frühen Nachmittag gab es über 100 Störungen im Netz. „Die Lage ändert sich alle halben Stunden“, sagt Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik. Die Feuerwehren verzeichneten bis zum Nachmittag schon mehr als 200 Einsätze, vor allem, weil Bäume aus Straßen stürzten.