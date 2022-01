Arbeitsschiff trieb wegen Sturm auf Donau in OÖ ab

Ein Arbeitsschiff ist in der Nacht auf Sonntag aufgrund des starken Windes im Ennshafens (Bezirk Linz-Land) abgerissen und auf die Donau abgetrieben. Das Schiff wurde nach rund eineinhalb Stunden Suche im Bereich Au an der Donau gesichtet und geborgen. Es entstand laut Polizei kein Schachen und keine konkrete Gefährdung von Menschen und auch ansonsten verursachten die teils heftigen Stürme in ganz OÖ keine größeren Schäden, hieß es auf Anfrage vom Landesfeuerwehrkommando.