USA: Tausende Flüge wegen Wintersturms abgesagt

In den Bundesstaaten New York und New Jersey wurde der Ausnahmezustand verhängt, während Bostons Bürgermeisterin Michelle Wu einen Schneenotstand ausrief. Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, wies in einer Twitter-Nachricht darauf hin, dass 30 Zentimeter Neuschnee erwartet würden. Allerdings sei „Mutter Natur“ dafür bekannt, „das zu tun, was sie will“.