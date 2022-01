USA: Hunderttausende nach Schneesturm ohne Strom

Die US-Ostküste kämpft derzeit gegen gewaltige Mengen Neuschnee. 400.000 Haushalte sind bereits ohne Strom. Im Bundesstaat Virginia mussten Hunderte Menschen über Nacht bei Eiseskälte in ihren Autos auf einer Autobahn übernachten. In Washington wurden binnen weniger Stunden 20 Zentimeter Neuschnee gemessen. Zahlreiche Bewohner nutzten die weiße Pracht, um ihre Langlaufski auszupacken - und „rutschten“ damit in die Arbeit.