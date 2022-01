Impfzertifikate vielleicht doch noch länger gültig

Am Freitagnachmittag tagte auch die gesamtstaatliche Krisenkoordination GECKO, auch sie sollte sich mit der Verschiebung des Stichtags beschäftigen. Zuletzt wurde am Ablaufen der Zertifikate immer mehr Kritik laut. In Kraft treten soll die Verkürzung des Grünen Passes nach zwei Impfungen bereits in vier Tagen. „Es gibt heute kein Ergebnis zu berichten“, hieß es am Freitagabend aus dem Gesundheitsministerium auf Anfrage der APA.