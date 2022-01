Auch Schützenhöfer ist für spätere Sperrstunde

Gastredner waren unter anderem der neue Bildungsminister Martin Polaschek sowie der Theologe und Medizinethiker Matthias Beck. Eisel-Eiselsberg sagte, dass besonders die Impfpflicht auch in der Gesinnungsgemeinschaft für Differenzen gesorgt habe. Der könnten sich nicht alle anschließen. „Wir wollen den Kitt in der Gesellschaft stärken, weil der wurde schon brüchig“, so der Landesgeschäftsführer.