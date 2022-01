25:8! Keiner schlug die Austria Klagenfurt

Kommt Jungs, lasst uns ungeschlagen heimfahren!“, machte Regisseur Greil seine Kumpel vorm letzten Camp-Test gegen Sezana (Slo) heiß. Gesagt, getan. Zwar gab’s für Austria Klagenfurt erstmals keinen Sieg, gab man eine zweimalige Führung her, tat sich auf dem Holperrasen schwer – aber Greil (der das 1:0 per Halbvolley machte, den Hands-Elfer zum 1:1 produzierte) und Co. behielten mit dem 2:2 (1:1) im sechsten Sparring die weiße Weste: Torverhältnis 28:5 – gegen drei Dritt-, einen Zweit- und zwei Erstligisten.