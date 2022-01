Junge Mutter in Indien von Gruppe vergewaltigt

In Indien sorgt der Fall einer jungen Frau für Empörung, die Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde und danach in Neu-Delhi öffentlich auf der Straße zur Schau gestellt und gedemütigt wurde. Nach dem Verbrechen an der 21-jährigen Mutter eines zwei Jahre alten Kindes wurden elf Verdächtige festgenommen, wie die indische Polizei am Freitag mitteilte. Unter den Beschuldigten seien auch mehrere Frauen.