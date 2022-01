Stillgelegte Asylheime werden als Depots genutzt

Der Rechnungshof merkt hier an, dass einzelne Mietverträge bis zu 15 Jahre gebunden sind. Lange Kündigungsfristen schränkten die Möglichkeiten, auf geänderte Rahmenbedingungen flexibel zu reagieren, zusätzlich ein. Dem Ministerium wird empfohlen, diese Verträge zu überprüfen und nach Möglichkeit nachzuverhandeln. Wirtschaftlich nachteilige oder unübliche Vertragsinhalte - etwa erhöhte Erhaltungspflichten oder überhöhte Mietzinse - waren für die Prüfer „nur bedingt nachvollziehbar“. Besonders kritisch sieht man die Vertragsabschlüsse zu den Objekten in Steinhaus am Semmering sowie Bergheim und Gaisberg in Salzburg.