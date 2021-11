Oberösterreich sucht neue Asylquartiere

Derzeit sind in Oberösterreich 3110 Asylwerber in 106 Landes- und 968 Migranten in sechs Bundes-Quartieren untergebracht. Zur selben Zeit im Vorjahr waren es 3482 Flüchtlinge, davon 237 in Unterkünften des Bundes. Dieser fährt, wie berichtet, angesichts einer Migrationswelle im Schatten von Corona die Großquartiere wie in Frankenburg und St. Georgen im Attergau wieder hoch. „Der Unmut der Bevölkerung steigt, besonders in der Umgebung von Großquartieren“, kritisiert FP-Klubobmann Herwig Mahr.