Sieben Asyl-Betreuungsstellen werden stillgelegt

Österreich weist bei Erstanträgen von Asylwerbern heuer den zweitstärksten Rückgang unter den 28 EU-Staaten auf. Zudem sind bis Ende Juli mehr als 3000 Menschen freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt, weitere 4067 Personen wurden zwangsweise außer Landes gebracht. Mit Anfang August befanden sich weniger als 50.000 Personen in der Grundversorgung. Angesichts der sinkenden Personenzahl sieht das Innenministerium für einige Betreuungsstellen des Bundes keinen Bedarf mehr. Wie das Ressort von Minister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag auf Anfrage von krone.at bestätigte, werden daher mit Ende des Jahres einige Standorte stillgelegt.