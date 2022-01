Lueger-Denkmal: Wiens Umgang mit seiner Geschichte

Lueger als Meister der Selbstvermarktung

Denn die Spuren Luegers finden sich in ganz Wien und sind damit nicht nur für die City ein Problem. Auch in Margareten gibt es ein Relikt aus der Zeit von Lueger. Eine Tafel am Siebenbrunnen-Ensemble erinnert an den christlich-sozialen Bürgermeister. „Die Tafel am Siebenbrunnenplatz ist allein deshalb interessant, weil sie bereits zu Lebzeiten Luegers errichtet und in seinem Beisein eingeweiht wurde. Für mich stellt sie eine Art vergessenes Wahlplakat dar und ich stelle mir die Frage, wie wir damit umzugehen haben“, so Johanna Adlaoui-Mayerl von den Neos Margareten.