Wirbel um „doppelten Strache“ am Wiener Bezirksamt

Kommt es zur Wahlanfechtung?

Heinz Christian Strache spricht von Wählertäuschung und hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Der frühere FPÖ-Chef schießt aber nicht gegen Tappler scharf, sondern gegen die Wahlbehörde. Weil Verwechslungsgefahr bestehe, hätte sie die „Liste Strache“ in dieser Form nicht zulassen dürfen, so Strache. Der 55-Jährige strebt eine einstweilige Verfügung an und stellt eine Wahlanfechtung in den Raum. Fortsetzung folgt. Garantiert.