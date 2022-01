Klagenfurts „Prinzessin“ und die Minigolf-Könige

Freier Nachmittag

Erstmals (!) gönnte „PP“ seinen Jungs gestern einen freien Nachmittag. Die Trainer schauten sich Pula an, beim Minigolf-Turnier siegten Menzel/Von Haacke, Gemicibasi ließ sich die Haare schneiden. Was wiederum Rieder erheiterte: „Er will halt immer die Prinzessin sein.“