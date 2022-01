Hotel lässt seit über 6 Jahren auf sich warten

Nach jahrelangem Stillstand rund um ein geplantes Hotelprojekt in Weyregg am Attersee soll nun laut Tourismuslandesrat Markus Achleitner die nötige Umwidmung im Februar endlich erfolgen. Die Grünen bezweifeln dies und stellen zudem auch den längst nicht mehr marktkonformen Kaufpreis in Frage.