Erster Teaser: Crytek kündigt „Crysis 4“ an

Mit „Crysis 4“ (Arbeitstitel) hat die Frankfurter Spieleschmiede Crytek am Mittwoch den nächsten Teil ihrer vor allem in Sachen Grafik Maßstäbe setzenden Shooter-Serie angekündigt. Im Moment befinde sich das Spiel in einer frühen Entwicklungsphase, es werde also noch eine Weile dauern, schrieb Crytek-CEO Avni Yerli in einem Blogeintrag, dennoch wolle man den Fans die gute Nachricht nicht länger vorenthalten. Vorerst gibt es für die allerdings nur einen Teaser-Trailer zu sehen - bis zur Enthüllung weiterer Details sollten sie jedoch wissen, dass Crytek hart daran arbeite, ihnen „einen echten Next-Gen-Shooter zu bieten“, so Yerli.