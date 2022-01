Nach Mercedes-Protest: F1 plant virtuellen Schiri

„Ich erwarte Taten und nicht nur Worte. Wir können in einem Sport, der Sport sein soll, nicht so mit dem Regelwerk freestylen“, forderte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Sternen-Protest Klarheit vor dem Start in die neue Saison. Für diese dürfte der Motorsport-Weltverband FIA nun zumindest intern gesorgt haben.