F1-Legende: „Wolff hat Hamiltons Image beschädigt“

Schlechter Verlierer?

Jacques Villeneuve, F1-Weltmeister von 1997, meint den Grund zu kennen. In Italiens „Gazzetta dello Sport“ sagt er: „Ich interpretiere Hamiltons Schweigen als Distanzierung von Toto Wolff.“ Denn das Verhalten des Mercedes-Chefs nach der WM-Entscheidung, so der Kanadier weiter, soll Hamilton so gar nicht gefallen haben. „Man kann mit Stil verlieren, doch Toto führte sich auf wie jemand, der Monopoly spielt und alles umwirft, weil er verloren hat“, so Villeneuve. „Damit hat er auch Hamiltons Image beschädigt. Und bei diesem Thema ist er sehr empfindlich. Denn er denkt an eine Zukunft in Amerika, vielleicht in Hollywood.“