Hamilton ignoriert sogar FIA-Boss! Strafe droht

Strafe droht

Weil der Brite die verpflichtende FIA-Gala geschwänzt hatte und ihm deshalb nun eine Strafe droht. „Wir können das nicht verzeihen“, so der 60-Jährige. „Es gibt Regeln, die von allen Fahrern akzeptiert werden müssen. Aber ich kann kein Urteil fällen, bevor ich nicht alle Fakten kenne, und das erste, was auf meiner Agenda steht, ist eine gründliche Analyse der Ereignisse in Abu Dhabi. Letzten Endes sind wir alle Menschen, und der Stress und der Druck waren da, also denke ich, dass alles gut gehen wird.“