Vierte Impfung erhöht Schutz bei Über-60-Jährigen

GECKO-Leiterin: „Vierte Impfung derzeit nicht nötig“

In Österreich hat sich GECKO-Vorsitzende Katharina Reich zu den neuesten Untersuchungen aus Großbritannien bezüglich Corona-Impfschutz erfreulich gezeigt: Der Schutz nach dem dritten Stich nehme auch nach längerer Zeit kaum weiter ab. Es bleibe bei einer Schutzrate von 83 Prozent. In einem am Samstag veröffentlichten Bericht der GECKO heißt es daher, dass eine vierte Impfung derzeit nicht notwendig ist.