Forscher finden Erklärung für Long-Covid-Syndrom

Virus befällt erst Atemwege und dann andere Organe

Innerhalb weniger Tage kann sich der Erreger über die Atemwege auf andere Organe, wie Herz oder Gehirn, ausbreiten. Dort kann sich das Virus über Monate festsetzen, wie Wissenschaftler in einer Studie des National Institutes of Health in Bethesda in Maryland herausfanden. Spuren des Erregers wurden bis zu 230 Tage nach dem Einsetzen der ersten Symptome in Körpern entdeckt. Das könnte der Grund für die noch rätselhaften Spätfolgen sein.