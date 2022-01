Feldhofer: „Wir waren auf Abgänge vorbereitet“

Rapid kam am Mittwochabend wieder in Wien an, Trainer Ferdinand Feldhofer zog ein positives Fazit über das zwölftägige Camp in Belek. „Die drei Testspiele haben gezeigt, dass wir vor allem athletisch sehr gut unterwegs sind und richtig viele Dinge, die wir trainiert haben, schon umgesetzt worden sind.“ Dennoch steht für den 42-Jährigen fest: „Ich sehe in der Mannschaft noch ein großes Potenzial nach oben.“