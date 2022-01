Fix! Auch Rapidler Fountas wechselt in die USA

Der Vertrag von Fountas in Hütteldorf läuft im Sommer aus - sein Berater Max Hagmayr hatte bereits verkündet, dass der Grieche diesen nicht verlängern wird. Rapids Sportchef Zoran Barisic hatte am Sonntag aus dem Trainingslager in Belek berichtet, dass Fountas wie auch Richard Strebinger als heiße Transfer-Aktie für einen Wechsel im Winter gilt. Und dazu dürfte es nun tatsächlich kommen: Denn Fountas hat seinen neuen Arbeitgeber bereits gefunden, unterschrieb bei DC United einen Vorvertrag ab Sommer und soll für den Dreijahres-Vertrag insgesamt sieben Millionen US-Dollar kassieren. Hagmayr hielt sich dazu gegenüber der „Krone“ bedeckt: „Ich will das weder bestätigen noch kommentieren.“