Kara vor Abschied! Barisic: „Es war aussichtslos“

Ullmann weg, Kara so gut wie weg - was kommt auf Rapid bis zum Ende der Transferzeit noch zu? „Es könnte weitere Abgänge geben“, sagt Zoran Barisic. Bei Kara war der Sportchef bis an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen: „Doch es war am Ende aussichtslos. Mir war schnell klar, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er über die Saison hinaus bei uns bleiben wird.“