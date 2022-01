St. Veiter Polizeiauto rammte E-Scooter-Fahrer

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam es in St. Veit an der Glan in einem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß eines polizeilichen Blaulichtfahrzeuges mit einem E-Scooter-Fahrer. Das Blaulichtfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bei der Annäherung an die Kreuzung mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, auch der eScooter-Fahrer fuhr nur mit niedriger Geschwindigkeit.