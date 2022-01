Ohne Impfung kein Herz für todkranken Patienten

Dabei liegt das Risiko für Organempfänger, an Corona zu sterben, bei über 20 Prozent, weiß Arthur Caplan, Chef für medizinische Ethik an New Yorks Uniklinik: „Wir müssen bei Organtransplantationen das Immunsystem quasi ausschalten. Selbst ein Erkältungsvirus könnte den Patienten dann töten. Darum geben wir das Herz lieber einem Geimpften, weil dessen Überlebenschancen nach der OP besser sind.“