Weißensee-Eismeister Jank steuert auf Pension zu

Die Arbeit des „Eis-Magiers“ hat Cornelia Ohst aus Stuttgart so fasziniert, dass sie Jank unbedingt näher kennenlernen wollte. „Nach ihren zahlreichen Besuchen am Weißensee war es schon immer ihr Traum, über mich und das Naturjuwel zu schreiben“, erzählt Jank. In ihrem Buch „Der Weißensee und sein Eis-Magier“ berichtet sie über die Entstehung des Eis-Dorados am Weißensee, die unberechenbare Macht des Eises und die unzähligen Schutzengel, die über Jank bei seinen Einbrüchen in den See gewacht haben.