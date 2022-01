Sexuelles Projekt: „Sex mit Alpha-Männchen“

Sexuell ausgenutzt zu werden, ist eine erniedrigende Erfahrung. Rückblickend fühlt sich Diana beschämt von ihren Freunden und vor sich selbst. Und trotzdem geht sie am nächsten Tag in der Pause zu ihren Freundinnen und zeigt ihnen triumphierend ein Foto ihres nächtlichen Sex-Partners - „weil ich einen guten Scheiß vorweisen kann“, wie sie es formuliert. Dass Diana ein sexuelles Projekt verfolgt, bedeutet nicht, dass sie schuld daran ist, sexuell gedemütigt zu werden. Aber es ist doch interessant zu sehen, wie komplex manchmal die sexuellen Investitionen in Beliebtheit sind. Sich mit Sex beliebt machen zu wollen, ist ein prekäres Projekt, für junge Frauen traditionell noch viel mehr als für junge Männer. Kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. In jedem Fall gibt es anderen Menschen Macht über einen selbst, die diese wiederum für ihre eigenen Interessen instrumentalisieren können.