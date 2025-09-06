EU-Brunners Binsenweisheiten

Seit Jahr und Tag ist nun also unser Ex-Finanzminister Magnus Brunner EU-Kommissar, zuständig für das Asylwesen. Dieser Tage ließ er uns nun aus Anlass der zehnjährigen Wiederkehr der Flüchtlingskatastrophe von 2015 in einem APA-Interview wissen, dass Europa endlich die Kontrolle darüber erlangen müsse, wer einwandern könne und wer nicht.