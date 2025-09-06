Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Für die meisten zeigt der Pfeil nach unten

Kolumnen
06.09.2025 06:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV)
0 Kommentare

Der eine ist politisches Feindbild vieler Österreicher, der andere greift uns tief in die Geldtaschen. Dennoch schafft es einerseits Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim APA-OGM-Vertrauensindex neuerlich locker auf den ersten Platz.

Und Finanzminister Markus Marterbauer, den noch vor einem halben Jahr so gut wie keiner kannte und der seither vor allem durch die Verbreitung schlechter Nachrichten bekannt wurde, klettert wie bei der Umfrage im April auf Platz 3. Bemerkenswert!

Was können wir aus dem neuesten Vertrauensindex herauslesen? Pluspunkte sammeln, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jene Politikerinnen und Politiker, die sachlich und zurückhaltend auftreten.

Lesen Sie auch:
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Neue Rangliste
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
05.09.2025
„Krone“-Kommentar
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
04.09.2025
Krone Plus Logo
Im Shitstorm-Eck
Polit-Pannenkönig Schellhorn: Sepp, was ist los?
03.08.2025

Die Lauten, Zuspitzenden, Polarisierenden – die werden abgestraft. Neos-Staatssekretär Schellhorn fällt hier ebenso auf wie SPÖ-Chef Andreas Babler. Für Letzteren, bereits im April ein absoluter Minusmann, zeigt der Pfeil noch weiter nach unten. Wie für insgesamt 23 der 30 abgefragten Spitzenpolitiker.

Jener Mann, der am meisten polarisiert, FPÖ-Chef und „Doch-nicht-Bundeskanzler“ Herbert Kickl, bleibt weiter auf dem allerletzten Platz. Allerdings zeigt bei ihm der Pfeil nach oben, sein Minussaldo hat sich leicht von -43 im April auf nun -38 verbessert.

Kann das daran liegen, dass sich Kickl praktisch den ganzen Sommer über nobel zurückhielt? Möglich, dass ein stiller Kickl insgesamt bessere Werte erzielt. Sicher aber auch, dass er nicht still bleibt!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
183.235 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
172.937 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Oberösterreich
Politiker wegen Poolfüllung jetzt in Bedrängnis
142.564 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Pool im Garten muss befüllt werden, oft macht das die Feuerwehr – rund um den Skandal in ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1802 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1409 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wahlen: Viel Zeit für Reformen
„Krone“-Kommentar
Für die meisten zeigt der Pfeil nach unten
„Krone“-Kommentar
Gestorben, wie er lebte: Selbstbestimmt
„Krone“-Kommentar
Ein Treffen beim Heurigen
„Krone“-Kommentar
Das leidige Kopftuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf