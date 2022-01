„Bad Ischl braucht das Lehar-Theater bereits 2024“

„Beides ist für Ischl nicht zumutbar“, hält Zukunft-Ischl-Kultursprecher Walter Erla fest. Bereits im „Bewerbungs-Buch“ für die Kulturhauptstadt aus dem Jahr 2019 wäre das „Lehar“ als eine Art Leuchtturm für die Ischler Aktivitäten im Kulturhauptstadtjahr genannt worden. „Und deshalb muss die Renovierung leistbar und bis 2024 abgeschlossen sein“, so Erla. Dies würde es aber nach den aktuellen Plänen nicht spielen. SP-Stadtchefin und Kulturstadträtin Ines Schiller will in einer Sondersitzung am 1. Februar den Kauf des Lehar-Theaters beschließen. Die bisherige Eigentümergemeinschaft fordert 550.000 Euro. Im Gegenzug müsste die Stadt das Sanierungskonzept der Eigentümer im Volumen von 19 Millionen Euro umsetzen und die Finanzierung sicherstellen. Um für die stattliche Summe Fördergelder lukrieren zu können, muss das Haus im Besitz der Stadtgemeinde sein. 2024 könnte man in Teilbetrieb gehen, für die endgültige Fertigstellung ist 2026 anberaumt.