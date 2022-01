Habsburger zogen bei Nawalny-Film die Fäden

Gift hinterlässt immer eine Spur!„ (Poison always leaves a trail!) Unter diesem unmissverständlichen Titel sorgte eine CNN-Dokumentation über den Mordversuch am Kreml-Kritiker Nawalny bei der Festival-Premiere am Dienstag in den USA für eine Weltsensation. Denn der Thriller erhellt minutiös alle bislang im Dunkeln gelegenen Hintergründe rund um den heimtückischen Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker. Ein Filmteam unter der Regie von Daniel Roher begleitete den Dissidenten nach dem misslungenen Anschlag. Und genau hier setzt die Mitwirkung von Karl von Habsburg (61) und seiner Tochter Gloria ein.