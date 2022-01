„Die ÖVP hat an Aufklärung wohl kein Interesse“

Bures ortet „Spiel mit Feuer“

„Nur weil man eine Aufklärung verhindern will, dieses verfassungsmäßige Instrument in Misskredit zu bringen“ sei „ein Spiel mit dem Feuer“, ging Bures in der ORF-„Pressestunde“ - ohne Namen zu nennen - scharf mit der ÖVP ins Gericht. Kontrolle sei eine in der Verfassung festgeschriebene Kernaufgabe des Parlaments. Wenn U-Ausschüsse „permanent diskreditiert“ werden, würden „ganz wesentliche Instrumente unserer Demokratie in Zweifel gezogen“.